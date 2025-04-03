МВД: ограничение на труд мигрантов приводит к росту теневой занятости

Ограничение на привлечение иностранной рабочей силы приводит к резкому увеличению теневой занятости в таких регионах России. Об этом сообщил первый заместитель главы МВД РФ Александр Горовой.

"Мы с вами видим и слышим, ряд субъектов принимает решения о запрете привлечения иностранных граждан по тем или иным специальностям либо вообще. Мы накладывали все эти ограничения на реальное положение вещей теневой занятости в этих субъектах. И мы четко отмечаем сразу резкое увеличение теневой занятости в тех субъектах, где наложены ограничения на привлечение иностранной рабочей силы", - сказал он на IX Санкт-Петербургском международном форуме труда.

Горовой подчеркнул, что МВД - не лоббисты мигрантов. Вместе с тем замминистра призвал при принятии решений о запрете или ограничении к труду мигрантов оценивать экономические вопросы.