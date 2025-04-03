Шансы введения налогового вычета на свадьбу оценили

Идея о введении налогового вычета на свадьбу вызывает вопросы из-за своей целесообразности. Свои сомнения высказала председатель комитета Госдумы РФ по защите семьи Нина Останина в беседе с изданием «Подмосковье сегодня».

«Еще одна инициатива в никуда. Продолжительный брак — это да. А сама свадьба — это еще не повод к тому, чтобы делать налоговые вычеты», — оценила Останина.

Ранее организатор свадеб Евгения Лейбман прокомментировала идею с налоговым вычетом в размере 300 тысяч рублей со свадьбы.