В Москве таксист потребовал за поездку от Домодедово 19 тыс. рублей
Московский таксист потребовал от уроженки Бурятии, ищущей своего пропавшего сына, 19 тыс. рублей за поездку от Домодедово до гостиницы на проспекте Мира, пишет РБК со ссылкой на пресс-службу полпредства республики в столице.
В представительстве пояснили, что женщину сопровождала волонтер. После ее звонка в полицию таксист снизил цену до 5 тыс. руб.
«К сожалению, наши земляки очень часто сталкиваются с недобросовестными автоперевозчиками, которые выставляют тарифы за проезд в десятки раз выше реальной стоимости. На удочку аферистов клюют в том числе бойцы СВО и их родственники», — заявили в представительстве.
Такие случаи происходят в Москве нередко, отметили журналисты. Так, в ноябре 2019 года таксист взял с супружеской пары, опаздывающей на самолет, 13 тыс. рублей. Пассажиры были вынуждены выплатить указанную сумму.
Развитие беспилотных автомобилей и дронов приведет к тому, что уйдут в прошлое профессии таксистов и машинистов, сообщила ранее карьерный эксперт Алена Чукина.