В Крыму рассказали о состоянии кошки Муси

В ветеринарной службе Ялты рассказали о состоянии кошки Муси, которую в феврале сбросили с большой высоты.

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Об этом сообщает ИА SevastopolMedia.

«Подключаем Мусе ферментные препараты. В будущем нам предстоит удаление зубика, из-за возраста он уже отжил своё и мешает качеству жизни», — написали в соцсетях ветеринарной клиники.

Там также отметили, что ряд проблем со здоровьем у кошки удалось победить, но некоторые повышенные показатели сохранились.

Ранее сообщалось, что в Ялте сотрудниками правоохранительных органов задержан мужчина, сбросивший кошку с обрыва смотровой площадки «Ласточкиного гнезда».