Бастрыкин рассказал о вовлечении детей в преступления через мессенджеры

Преступления, касающиеся воздействия негативной информацией в Сети, особенно затрагивают детей, которых через мессенджеры вовлекают в торговлю наркотиками и совершение диверсионной деятельности. Об этом заявил председатель СК РФ Александр Бастрыкин.

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Он объяснил, что многие дети не умеют отличать правду от лжи и критически анализировать сведения. По словам Бастрыкина, в последние годы в мире появились субкультуры, которые втягивают подростков в преступления.

"Их быстрое распространение обусловлено активным использованием подростками сети Интернет для общения и получения информации, в том числе и деструктивной направленности", – цитирует председателя ведомства ТАСС.

Как он подчеркнул, в такие субкультуры входят запрещенные в РФ террористические движения.

В конце прошлого года Госдума ужесточила ответственность до 9 лет лишения свободы за вовлечение детей, не достигших возраста 14 лет, а также двух и более несовершеннолетних в совершение преступлений. Кроме того, законопроект предусматривает уголовную ответственность за преступления с использованием интернета.