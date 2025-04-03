Девять самолетов, совершавших рейсы в Сочи, ушли на запасные аэродромы из-за тумана и низкой видимости. Об этом у себя в Telegram-канале сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Он отметил, что первый самолет ушел на запасной аэродром в 16:40 по московскому времени.

«Сегодня вечером, 3 апреля, в районе аэропорта Сочи наблюдается туман, низкая видимость. Непростые для выполнения полетов метеоусловия оказали влияние на работу воздушной гавани. По данным на 19:00 по московскому времени, девять самолетов, совершавших рейсы в Сочи, ушли на запасные аэродромы (Грозный, Махачкала и Минводы)», — написал Кореняко.

В связи с этим также задерживаются рейсы на вылет, добавил он.

Все службы аэропорта в Сочи работают в усиленном режиме, задействован дополнительный персонал с целью максимально оперативного обслуживания самолетов и пассажиров. Кроме того был усилен мониторинг за работой воздушного транспорта на Юге России, заключил Кореняко.