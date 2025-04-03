Девять самолетов, направлявшихся в аэропорт Сочи, ушли на запасные аэродромы из-за низкой видимости, вызванной туманом, сообщается в Telegram-канале Росавиации.

"Сегодня вечером, 3 апреля, в районе аэропорта Сочи наблюдается туман, низкая видимость. Непростые для выполнения полетов метеоусловия оказали влияние на работу воздушной гавани. По данным на 19:00 мск, девять самолетов, совершавших рейсы в Сочи, ушли на запасные аэродромы (Грозный, Махачкала и Минводы) <...>. Соответственно, задерживаются рейсы на вылет", - говорится в сообщении.

Все службы сочинского аэропорта работают в усиленном режиме, задействован дополнительный персонал для оперативного обслуживания самолетов и пассажиров в условиях сильного тумана, добавили в Росавиации.