Риэлтору вынесли приговор за совет выходить замуж за бойцов СВО ради «гробовых»
Томскому риэлтору Марине Орловой, которая ранее советовала выходить замуж за участников СВО ради «гробовых», вынесли приговор. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Согласно информации источника, ее приговорили к 80 часам обязательных работ. При этом сама Орлова обжаловать приговор не планирует, а также раскаивается в своих словах.
Ранее в Следственный комитет России обратились члены общественного движения «Зов народа», которые услышали совет от владельца агентства недвижимости и риелтора Марины Орловой: женщина призывала выходить замуж за участников СВО ради выплаты «гробовых».