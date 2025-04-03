«Самая красивая страна»: начинается оценка снимков фотоконкурса РГО

В последний день марта завершился прием работ на XI фотоконкурс «Самая красивая страна», организованный Русским географическим обществом (РГО) в честь своего 180-летнего юбилея. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Рамблера».

© Фонарев Николай/РГО

В 2025 году фотоконкурс РГО собрал более восьми тысяч участников, среди которых есть как взрослые, так и дети. Работы на конкурс поступали в том числе из-за рубежа - из десяти стран, включая Белоруссию, Китай и Кубу. Экспертам предстоит изучить более 50 тысяч снимков, отображающих уникальное наследие России в его разных проявлениях.

Экспертная оценка фотографий продлится до 16 апреля включительно. После определения финалистов, голосования за приз зрительских симпатий и заседания жюри будут выбраны авторы лучших фотографий.

Церемония награждения победителей состоится в августе. Лауреатов конкурса в номинации «Самая красивая страна» ждет награда в 250 тысяч рублей, в номинации «Самая красивая страна глазами детей» — сто тысяч рублей. Лучшие работы в номинации «Самые красивые обои для рабочего стола», партнером которой выступила «Группа Астра», станут фоновыми изображениями рабочего стола в операционной системе Astra Linux.

Участники отдельных номинаций получат призы от партнеров конкурса. Компания VK выберет обладателя спецприза за фотооткрытия в новой номинации «Уникальные места» — речь идет о кадрах, сделанных в необычных, малоизвестных уголках России. За самую впечатляющую фотографию, сделанную на особо охраняемой территории (номинация «Заповедная Россия»), ВТБ вручит свой спецприз.

© Астахова Мария/РГО

Кроме того, АНО «Амурский тигр» и компания «Фосагро» выберут лучший снимок животных в их естественной среде (номинация «Снято на фотоловушку»). Самый впечатляющий и эмоциональный кадр природного арт-объекта будет награжден спецпризом от благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт».

Идея фотоконкурса «Самая красивая страна» основана на многолетнем опыте Русского географического общества — РГО на протяжении всей своей истории сотрудничало с фотохудожниками. За 11 лет в конкурсе приняли участие 110 человек из более чем 50 стран. Работы всех финалистов каждого сезона конкурса экспонируются на выставках, а также издаются в фотоальбомах.

В РГО рассказали, что росту популярности проекта способствовала бесплатная образовательная программа, которую в Уфе, Калининграде и Перми провела команда общества совместно с экспертами.

«Призываю всех по возможности принимать участие в фотоконкурсах, ведь участие позволяет вам оценить свои индивидуальные возможности, свой потенциал, повышает соревновательный уровень и таким образом позволяет повысить фотографический уровень. Фотография — это визуальное высказывание фотографа, обращенное к миру», — подчеркнул фотограф, преподаватель кафедры фотожурналистики МГУ Юрий Трубников, выступивший одним из экспертов в рамках программы.

Участники организованных РГО мастер-классов получили новые знания в области фотосъемки, а также полезные советы по работе со снимками и выбору техники.

«Что самое важное услышала от экспертов? Как лучше фотографировать: соблюдать линию горизонта, сетку, смотреть на вещи с других ракурсов. Понравилось выражение фотографа: «Как в танцах, со всех направлений: и снизу, и сверху, и сбоку, со всех сторон найти красивый ракурс», — рассказала одна из участниц программы, педагог Елена Емелева.

Подробности о фотоконкурсах «Самая красивая страна» и «Самая красивая страна глазами детей» можно найти на сайтах проектов.