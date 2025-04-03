Перебравшаяся на Запад королева красоты решила вернуться в Россию

В последнее время все больше состоявшихся за рубежом наших соотечественников начинает скучать по Родине и даже думает о возвращении. Причины тому могут быть разными, но, похоже, любовь к русским берёзкам в нас заложена генетически, и её не истребить.

© Московский Комсомолец

Как стало известно "МК", обладательница титула "Миссис Россия- 2000" Оксана Мажулис намерена вернуться в Россию. И это при том, что она построила за рубежом карьеру. По какой причине девушка хочет приехать на Родину, и как ей работалось с иностранными звездами, Мажулис рассказала "Московскому Комсомольцу ".

Как поведала Оксана, она покинула нашу страну после победы в конкурсе. То есть, около 25 лет назад. Мажулис поехала в Монако где итальянский режиссёр Stefano de Lorto предложил съемки в кино. Затем красавица познакомилась со знаменитым итальянским композитором и продюсером Mauro Paoluzzi, в арсенале которого работа с европейскими музыкантами: Паваротти, Энни Ленокс, Тото Кутуньо, Альбано и другими.

После этого ей предложили запись музыкального англоязычного альбома на студии. В итоге имя россиянки стало греметь за рубежом, творческая жизнь завертелась.

"Я много работала на Западе. И Самым большим открытием для меня в работе там стало осознание, что у больших европейский и голивудских звезд нет звездной болезни. Они очень простые и открытые в общении. И довольно легко идут на контакт, особенно, если видят в тебе коллегу по цеху. У меня был один и тот же менеджер с Пэрис Хилтон, и мы часто бывали на одних и тех же мероприятиях. Меня представляли как ведущую российскую певицу, и благодаря этому мой Сингл «Бунтующий Ангел» стал саундтреком к голливудской комедии «Блондинка в шоколаде» с Пэрис Хилтон в главной роли, - поведала Мажулис. - Жан Рено и Том Хэнкс поразили каждый по-своему: если первый обладал мощным мужским началом, пробиравшими до мурашек и буквально сбивавшими с ног, то второй своим необыкновенным чувством юмора, шармом и трогательной застенчивостью, которую совсем не ждешь от звезды такого уровня. Мы встретились с ними в Лондоне на сьемках фильма «Код Да Винчи».

Также Оксана рассказала, что однажды даже обучала русскому языку Тото Кутуньо.

"Не секрет, что русский язык фонетически довольно сложен для произношения иностранцами. Работая на западе, я писала свои песни на разных международных студиях - В Нью-Йорке, Милане, Монте-Карло. Однажды на студии у Тото Кутуньо в Милане я помогала ему разбирать русское слова. Он как раз записывал песню, в которой несколько фраз были на русском языке, и просил меня помочь ему с произношением. Мы тогда славно повеселились. Работать с профессионалами большое удовольствие, это всегда особая энергия и атмосфера. У них учишься и сама становишься мастером своего дела", - сообщила Мажулис.

© Из личного архива

Впрочем, в ближайшее время Оксана окончательно намерена перебраться на ПМЖ в родные пенаты.

" Скажу честно: где бы я ни жила и ни работала, мое сердце всегда было с моей Родиной, с Россией, куда я всегда стремилась вернуться. И я не просто мечтаю вернуться, а ещё и передать весь свой накопленный опыт работы за границей, работы с ведущими музыкантами и менеджерами, - рассказала "Миссис Россия". - Я люблю Россию! Хочу петь на родном языке, жить и работать здесь!»

Кстати, сегодня девушка отмечает день рождения- ей исполнился 51 год. Проводит она его... в Индии одна, занимаясь медитациями и практиками.