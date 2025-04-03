Поддержка Украины и дорогая недвижимость: как живет старшая внучка Ельцина

Старшая внучка первого президента России Екатерина Сорокина активно выступает в соцсетях против политики России и желает победы Украине, владея при этом дорогой недвижимостью в Москве. Как живет и чем занимается Сорокина, разбиралось издание Life.

45-летняя Екатерина Сорокина - дочь Елены Ельциной и ее первого мужа Сергея Фефилова. Однако после того, как ее мать второй раз вышла замуж, Екатерина взяла отчество и фамилию своего отчима - Валерия Окулова. Сама Сорокина овдовела два года назад, у нее двое сыновей 17-ти и 25-ти лет.

«Старшая внучка Ельцина никогда не владела или не руководила бизнесом. Известно, что в десятых годах она работала пресс-секретарем Московского театра мюзикла и менеджером благотворительного фонда «Синдром любви». Сейчас она числится консультантом в Charity Solution - московской компании, которая помогает привлекать средства различным НКО», - отмечается в статье.

А в соцсетях Екатерина Сорокина активно цитирует иностранных агентов Тамару Эйдельман*, Максима Покровского* и Монеточку*, а также публикует посты в поддержку Украины, желая ей победы и празднуя «день вышиванки» и «день борьбы с гомофобией». Также она состоит в крупных проукраинских волонтерских пабликах, пишет издание.

При этом семья Сорокиных владеет квартирой на 200 квадратов в так называемом Доме Ельцина в Крылатском районе Москвы в двух минутах пешком до Москворецкого природного парка и в минуте ходьбы до Рублевского леса. Квартира оценивается в 100 миллионов рублей.

Также семья Сорокиной пользовалась крупногабаритными трешками в сталинке на Тверской (около 100 млн рублей), в доме на второй линии Тверской (около 40 млн рублей) и в построенном при Лужкове элитном доме в переулках Арбата (около 62 млн рублей), а также студией в новостройке ЖК «Резиденции Сколково» на территории подмосковного Одинцова (до 20 млн рублей).

Напомним, что ранее стало известно, что Мария Юмашева, пятая внучка экс-президента России Бориса Ельцина, рассталась с футболистом Федором Смоловым. При этом поклонники футболиста заподозрили, что она нашла себе парня-иностранца.

*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.