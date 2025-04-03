Стали известны планы Михаила Ефремова после УДО

Михаил Ефремов пройдет обследование и лечение у московских врачей после УДО. У актера подозрения на проблемы с сердцем, позвоночником и желудком. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, адвокат актера опроверг новости о съемках после УДО. Первым делом он отправится на лечение. Только после этого Ефремов вернется на съемочную площадку.

Адвокат рассказал Mash, что, несмотря на УДО, Михаил продолжает ходить на работу, соблюдать режим и запреты. Его освобождение запланировано на 9 апреля. Постановление об УДО он уже получил на руки.

Ранее сообщалось, что актер Ефремов потерял около 160 млн рублей дохода за время нахождения в колонии. Подробности читайте в этой новости.

Бар, недвижимость, семья: что произошло с окружением Ефремова за пять лет колонии

Также мы писали, что тяжелобольной журналистке Александре Баязитовой отказали в УДО. У нее сахарный диабет, глаукома и гипертония.