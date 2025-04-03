В Госдуме продолжили подавать красную икру за 180 рублей

Блюдо «Икра красная на яйце» подают в Госдуме, как и прежде. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу управления делами президента РФ.

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В настоящее время в основном буфете Государственной Думы не представлена красная икра, которая ранее была доступна для покупки. Однако в буфете на пятом этаже нового здания Государственной Думы можно приобрести блюдо под названием «Икра красная на яйце». Стоимость одной порции составляет 180 рублей.

В пресс-службе управления делами президента РФ, которое отвечает за комбинат питания «Кремлевский», сообщили, что ежедневное меню может варьироваться и не всегда быть полным.

«Блюдо "Икра красная на яйце" подаётся так же, как и раньше», - отметили в пресс-службе управления делами президента РФ.

Предприятие общественного питания «Кремлевский» осуществляет организацию питания в столовых и кафе, расположенных в зданиях Дома правительства, администрации президента, Совета Федерации и Государственной Думы, а также в помещениях, принадлежащих Счетной палате. Кроме того, предприятие обеспечивает питание для отдыхающих в санаториях и оздоровительных комплексах, которые проходят лечение в медицинских учреждениях, подведомственных Управлению делами Президента РФ.