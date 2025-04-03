В РПЦ пояснили, можно ли заниматься сексом в Великий пост

Интимная жизнь во время Великого поста не является грехом. Об этом NEWS.ru заявил настоятель подворья Свято-Троицкой Сергиевой лавры в Пересвете протоиерей Константин Харитонов.

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Священник пояснил, что такие отношения допустимы только в законном браке, а их границы супруги определяют самостоятельно.

«Интимные отношения между мужчиной и женщиной возможны только в законном браке, все остальное — смертный грех. Семейные отношения между мужем и женой решаются только между ними», — заявил собеседник издания.

Протоиерей напомнил, как апостол Павел сказал, что «брак честен, ложе нескверно».

Священники также напоминают, что Великий пост — это всего лишь маленькое доказательство, проверка истинности и силы любви и веры. Христианская жизнь немыслима без подвига, то есть без того усилия, которое предпринимает человек, чтобы избавиться от грехов и страстей для следования воле Божьей. В этом усилии значительное место занимает пост, который является одним из самых действенных орудий в духовной борьбе, позволяя проявлять смирение.

При этом верующим предписывается ограничивать себя в еде и исключить из рациона большинство продуктов животного происхождения. У каждого дня поста свои правила, они зависят от дня недели и от календаря церковных праздников.