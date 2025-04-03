В палату к Паше Технику привели батюшку

В палату больницы на Пхукете к рэперу Паше Технику привели священника, сообщила его бывшая жена и блогер Ева Карицкая в Telegram-канале. Девушка отметила, что у него был батюшка, который «отмаливал» артиста. Карицкая выразила надежду на лучшее.

Сегодня в госпитале у Паши был батюшка, который его отмаливал. Я находилась там около двух часов, надеемся на лучшее, прогнозы, конечно, неутешительные, — поделилась блогер.

Девушка отметила, что главная задача заключается в том, чтобы перевезти пациента в другой госпиталь. Однако в настоящий момент это невозможно. По словам Карицкой, раз пять они ездили в каждый госпиталь, оформляли документы, общались с врачами и бесконечно ждали.

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Ранее выяснилось, что Паша Техник лечится в госпитале «Бангкок», который пользуется популярностью среди туристов. По словам путешественников, здесь работают профессионалы. При этом бывшая жена музыканта отмечала, что о его здоровье надо было беспокоиться раньше.