Купившая утром лотерейный билет жительница Севастополя выиграла миллионы рублей

Купившая утром лотерейный билет жительница Севастополя выиграла почти 7 млн рублей
Жительница Севастополя выиграла 7 млн рублей, купив билеты в 04:00, рассказали РИА Новости в пресс-службе «Национальной лотереи».
«Работница асфальтового завода из Севастополя Лариса выиграла суперприз в... 6 млн рублей — в тот день Лариса спешила на работу в 4 утра, у неё было странное предчувствие, что непременно должно случиться что-то хорошее. И предчувствие не подвело. Она купила два билета и оба оказались выигрышными», — рассказали в компании.
При этом женщина отметила, что при выборе билетов она доверилась автоматическому выбору чисел. В итоге один из них выиграл 750 рублей, а второй — суперприз.
Выигрыш семья планирует потратить на покупку нового автомобиля, а в будущем мечтают купить собственный дом.
Ранее в компании «Столото» заявили, что в 2024 году россияне выиграли в лотереях более 56 млрд рублей.