Купившая утром лотерейный билет жительница Севастополя выиграла миллионы рублей

Жительница Севастополя выиграла 7 млн рублей, купив билеты в 04:00, рассказали РИА Новости в пресс-службе «Национальной лотереи».

«Работница асфальтового завода из Севастополя Лариса выиграла суперприз в... 6 млн рублей — в тот день Лариса спешила на работу в 4 утра, у неё было странное предчувствие, что непременно должно случиться что-то хорошее. И предчувствие не подвело. Она купила два билета и оба оказались выигрышными», — рассказали в компании.

При этом женщина отметила, что при выборе билетов она доверилась автоматическому выбору чисел. В итоге один из них выиграл 750 рублей, а второй — суперприз.

Выигрыш семья планирует потратить на покупку нового автомобиля, а в будущем мечтают купить собственный дом.

Ранее в компании «Столото» заявили, что в 2024 году россияне выиграли в лотереях более 56 млрд рублей.