Из меню главного буфета Госдумы убрали одно блюдо

Из меню в главном буфете Госдумы исключили красную икру. Ее не предлагают уже около месяца, об этом рассказал в Telegram-канале журналист кремлевского пула Александр Юнашев.

«Теперь, чтобы полакомиться яйцом с горкой деликатеса, народным избранникам нужно сходить в маленький буфет на пятом этаже нового здания», — говорится в сообщении.

Юнашев также уточняет, что икра в буфете Госдумы подорожала второй раз за год — теперь она обойдется в 180 рублей.

До этого один из действующих парламентариев в беседе с «Газетой.Ru» пожаловался, что в столовой для депутатов Госдумы высокие цены, маленькие порции, а качество еды — не очень. Он отметил, что столовая не пользуется популярностью среди его коллег, на обед они предпочитают ходить в кафе, а за перекусом — в буфет.

Сколько стоит обед для депутатов в Кремлёвской столовой: нам бы так

Парламентарий уточнил, что в Госдуме есть буфет, депутатский зал и столовая. Чаще депутаты, как рассказал собеседник, ходят в буфет — чай/кофе, пирожное, переговорить с кем-то. В основном в ходе пленарного заседания — в буфет, который в зоне зала заседаний.