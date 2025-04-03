Попавший в плен боец ВС РФ на допросе пообещал отомстить Украине

Российский боец Николай Карташев, попавший в плен на Украине, во время допроса заявил о намерении отомстить Украине. Соответствующее видео было опубликовано экс-депутатом Верховной Рады Олегом Царевым в социальных сетях.

На видео, которое обозначили как интервью, допрос проходит в киевском СИЗО. Карташева спросили о его планах после обмена. Боец спокойно ответил, что намерен вернуться на фронт с целью мести.

Когда у него уточнили, кому именно он хочет отомстить — конкретному человеку или Украине в целом — Карташев ответил: «в целом, если получится».

Кроме того, он напомнил, что согласно Конституции РФ Донбасс, Запорожская и Херсонская области являются частью России, и перед российской армией стоит задача полностью освободить эти регионы.

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Царев добавил, что такое поведение бойца в плену свидетельствует о его выдающемся мужестве.

— По-моему, они добились этим видео совсем не того эффекта, на который рассчитывали, — приводит слова экс-депутата «Российская газета».

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