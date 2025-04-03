В Госдуме назвали Пугачеву ушлой бабушкой

Заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов признался в беседе с NEWS.ru, что пока не слышал новые песни народной артистки России Аллы Пугачевой о войне.

Милонов считает, что Пугачеву стоит признать иноагентом, если при проверке песен обнаружатся вещи, которые позволят ее объявить таковой. По мнению депутата, это справедливо.

«Денег у нее полно, но, видимо, она заботится о том, чтобы завоевать благосклонность новых хозяев, видимо, ей посоветовали переориентироваться с американских на европейские структуры», — заявил депутат.

Милонов заявил, что Пугачева до последнего старалась не высказываться по поводу специальной военной операции на Украине. Он считает, что певицу сейчас попросили четко обозначить свою позицию.