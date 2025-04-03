Россиянка стала миллионершей по дороге на работу

Жительница Севастополя сорвала крупный куш в лотерее, выиграв почти 7 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе «Национальной лотереи», выступающей оператором государственных лотерей, организованных Министерством финансов РФ.

© Okssi68/iStock.com

«Мы приз выиграли просто случайно. Представляете, в 4 утра пошла на работу, взяла два билета и выиграла. Один, наверное, 750 рублей выиграл, а второй — суперприз», — передает РИА Новости.

Выигрыш составил 6 710 685 рублей. Победительница рассказала, что при выборе билетов полагалась на случайный подбор чисел. В компании передали, что один из купленных билетов принес небольшой выигрыш, а второй оказался счастливым и принес суперприз.

«Ветераны России» обратились к выигравшему миллиард рублей мужчине

Лариса была ошеломлена, когда получила уведомление о выигрыше. Не сразу осознав масштаб произошедшего, она немедленно сообщила радостную новость мужу. По словам победительницы, осознание реальности выигрыша вызвало у неё слёзы радости. Семья планирует использовать выигранные средства для приобретения нового автомобиля, а также мечтает о покупке собственного дома.

Ранее сообщалось, что житель ХМАО стал обладателем внушительного лотерейного выигрыша в размере 46 миллионов рублей.