Фонд Элтона Джона признан нежелательным в России

Генпрокуратура России внесла Elton John AIDS Foundation* в список нежелательных организаций, обвинив его в участии в антироссийской кампании под прикрытием благотворительной деятельности.

Об этом сообщает Генпрокуратура России в своём Telegram-канале.

«Основанные британским подданным неправительственные организации Elton John AIDS Foundation*, прикрываясь гуманитарными проектами, тесно взаимодействуют с международными институтами, продвигающими идеи экономической блокады нашей страны», — говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что фонд активно участвует в информационной кампании «коллективного Запада» по дискредитации традиционных ценностей, а также сотрудничает с некоммерческими организациями, выполняющими функции иностранных агентов.

* Признана нежелательной организацией на территории России.