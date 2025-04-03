Турист сравнил цены на продукты в Белоруссии с российскими

Турист побывал в Белоруссии и сравнил цены в местном супермаркете с российскими. Своими наблюдениями он поделился в блоге «Самый главный путешественник» на платформе «Дзен».

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Автор зашел в сетевой магазин в городе Жлобин в 200 километрах от границы с Россией. По его словам, в большинстве случаев стоимость продуктов была сопоставима с российской.

«Капуста — 36 рублей. В России цены начинаются от 40, — рассказал блогер. — Картофель — 82 рубля. Тоже практически не дешевле, чем весной в российских сетках».

Путешественник добавил, что лук в Белоруссии стоил 53 рубля за килограмм, яблоки — 134 рубля, бананы — 161 рубль за кило. При этом кабачки оказались значительно дешевле, чем весной в России: 56 рублей против 300 за килограмм.

Стоимость свинины там варьировалась от 300 до 500 рублей, говядины — от 420 до 700 рублей за кило в зависимости от вида мяса, куриного филе — от 250 до 360 рублей за килограмм.

Ранее другая российская путешественница побывала в Венгрии и удивилась дешевизне продуктов. «Вообще не припомню у нас таких цен», — резюмировала она.