В ГД внесли законопроект об обязательном уведомлении о пропаже животных

В Госдуму внесли законопроект об обязанности владельцев домашних животных в течение трех дней уведомлять уполномоченные органы в случае пропажи питомцев, пишет РИА Новости.

Авторами законопроекта выступила межфракционная группа депутатов Госдумы во главе с председателем комитета по защите семьи Ниной Останиной.

«Законопроектом предлагается дополнить часть 1 статьи 9 Федерального закона № 498-Ф3 пунктом 6, накладывающим на владельца животного обязанность по направлению уведомления о факте пропажи животного в уполномоченный орган в трехдневный срок со дня обнаружения подобного факта», — отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

По мнению экспертов, закрепление этой нормы приведет к уменьшению общего числа безнадзорных животных, упрощению процесса поиска и идентификации пропавших животных, а также будет способствовать не только снижению уровня нагрузки на контролирующие органы, но и социальной напряженности.

Несоблюдение требований к содержанию животных по КоАП влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 1,5 тыс. рублей до 3 тыс. рублей; на должностных лиц — от 5 тыс. до 15 тыс. рублей; на юридических лиц — от 15 тыс. до 30 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что над законопроектами, направленными на решение проблемы бродячих собак, работает группа, созданная по инициативе председателя Госдумы Вячеслава Володина.