В ГД внесли законопроект о запрете выгула потенциально опасных собак детьми
Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, предлагающий запретить выгул потенциально опасных собак лицам, не достигшим 16 лет, а также лицам в состоянии наркотического или алкогольного опьянения. Об этом пишет «Парламентская газета».
По данным газеты, изменения предлагается внести в закон «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Авторами законопроекта выступила межфракционная группа депутатов Госдумы во главе с председателем комитета по защите семьи Ниной Останиной. Закон вступит в силу со дня опубликования.
Напомним, что в список потенциально опасных внесены такие породы, как акбаш, питбульмастиф, булли кутта, бразильский бульдог, бэндог, северокавказская собака.
Также в перечень входят породы, которые используются для травли, и аборигенные породы, в которых не велась селекция на лояльность к человеку, а особенности их поведения не изучены до конца.