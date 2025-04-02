Глава Кореневского района Курской области Дегтярева ушла в отставку

Глава приграничного с Украиной Кореневского района Курской области Марина Дегтярева досрочно сложила полномочия 2 апреля 2025 года. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу районной администрации.

© Марина Дегтярева/ВКонтакте

По данным агентства, экс-губернатор Курской области Алексей Смирнов в ноябре 2024 года предложил Дегтяревой добровольно покинуть пост главы района. Чиновница в то время не посчитала нужным последовать совету руководителя региона, пояснили журналисты.

«Рассмотрев заявление главы Кореневского района Курской области Дегтяревой Марины Вячеславовны об отставке по собственному желанию, представительное собрание Кореневского района Курской области решило принять отставку по собственному желанию», — пояснили в пресс-службе.

В администрации уточнили, что и.о. главы Кореневского района Курской области с 3 апреля станет Владимир Жилинков, который ранее исполнял обязанности заместителя главы администрации района.

Ранее сообщалось, что подал в отставку глава Суджанского района Курской области Александр Богачев.