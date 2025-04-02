Глава Кореневского района Курской области Марина Дегтярева, вызвавшая гнев местных жителей, досрочно покинула пост. Об этом сообщила администрация муниципалитета во «ВКонтакте».

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В администрации уточнили, что Дегтярева написала заявление об увольнении по собственному желанию, а представительное собрание Кореневского района приняло ее отставку.

«Исполняющим обязанности назначен Жилинков Владимир Михайлович», — сказали в администрации района.

Жители муниципалитета обвиняли чиновницу в том, что она не сумела организовать эвакуацию населения во время вторжения украинских войск на территорию курского приграничья в 2024 году. Куряне собрали подписи за ее отставку, после чего экс-губернатор Курской области Алексей Смирнов публично объявил об увольнении Дегтяревой. При этом она продолжила числиться руководителем, а новый врио главы региона Александр Хинштейн отказался увольнять чиновницу по требованию жителей, поскольку это «попахивало бы Майданом».

7 декабря Александр Хинштейн провел брифинг, в ходе которого назвал очень непростой текущую ситуацию в регионе. В то же время он выразил надежду, что подразделения Вооруженных сил РФ уже скоро освободят территорию страны от украинских войск.