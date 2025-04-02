В окружении Депардье отреагировали на сообщения о переезде актера в Россию

Представитель Жерара Депардье Арно Фрилле заявил, что актер не собирается навсегда переезжать в Россию, однако скоро посетит страну. Его комментарий приводит «Абзац».

1 апреля в СМИ появилась информация о том, что Депардье, получивший российское гражданство в 2013 году, планирует навсегда переехать в Россию. По словам Фрилле, эти сообщения являются абсурдом.

«Он скоро приедет в Новосибирск, чтобы посетить свой ресторан "Жерарня", открытый его партнером Денисом Ивановым», — пояснил представитель артиста.

Фрилле отметил, что результаты судебного процесса над Депардье по делу о сексуальных домогательствах будут оглашены 13 мая. Известно, что обвинение запросило для актера 18 месяцев лишения свободы условно, а также штраф в размере 20 тысяч евро (около 1,8 миллиона рублей).

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Актер Жерар Депардье переедет в Россию из-за суда во Франции. Об этом сообщает Metro со ссылкой на близких артиста.

По данным издания, Депардье учит русский язык, так как хочет сниматься в российских картинах. Актер выучил два слова: «женщина» и «люблю». Как отмечает Metro, актер поручил агенту связаться с лучшими российскими режиссерами. Артист хотел бы сыграть русского царя.

Депардье также заказал матрешку, российскую литературу, березовый сок, а также нанял личного повара. Мужчина готовит артисту традиционные российские блюда. Особенно актеру понравились блины и борщ.

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Французская прокуратура запросила условный срок для актера Жерара Депардье по делу о домогательствах. Об этом сообщает телеканал France24.

По данным источника, обвинение запросило для Депардье 18 месяцев лишения свободы условно, а также штраф в размере 20 тысяч евро (около 1,8 миллиона рублей). Кроме того, прокурор потребовал обязать артиста пройти принудительное психологическое лечение и внести его в реестр лиц, которые совершили сексуальные преступления.

Депардье обвиняют в насилии над двумя женщинами. Предполагаемые эпизоды сексуального насилия произошли в 2021 году, во время производства ленты «Зеленые ставни». На слушаниях в суде Парижа 76-летний актер отрицал обвинения, но признал, что случайно схватил за бедра одну из пострадавших.

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Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов резко раскритиковал французского актера Жерара Депардье, назвав его «жмотом» и «лягушатником», и призвал лишить его российского паспорта. Об этом пишет телеграм-канал «Кровавая барыня».

«Я еще два года назад говорил, что у этого месье нужно отобрать гражданство. Он приехал в Россию только потому, что Франция ввела сверхналоги для богачей. Ладно, пусть жмот, но хотя бы вел себя прилично. Вместо этого он начал поливать нашу страну грязью после начала СВО и бросил съемки фильма про „Нормандию-Неман“, оскорбив память и наших солдат, и своих же земляков», — заявил Миронов в беседе с «Осторожно Media».

Политик подчеркнул, что Депардье, несмотря на критику России, не отказался от гражданства — вероятно, из-за бизнеса в стране. В пример Миронов привел другого иностранного актера — Стивена Сигала, который, по его словам, «настоящий мужик с принципами».

«А этого „лягушатника“ надо не только лишить гражданства, но и конфисковать его имущество в России», — заявил лидер «СР».

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Известный французский актер Жерар Депардье во Франции стал фигурантом уголовного дела, но нет никаких оснований лишать его гражданства России и отбирать собственность, которая имеется у актера в России. Об этом "Российской газете" заявил юрист, руководитель Центра правопорядка в г. Москве и Московской области Александр Хаминский.

"Вынесение приговора Депардье за правонарушения, совершенные во Франции, никак не влияет на российское гражданство. Насколько известно, в России Депардье никаких преступлений не совершал. Единственное, что ему можно вменить - это невыплата взносов в российский Союз кинематографистов, членом которого он является. Однако текущее российское законодательство не предусматривает возможность прекращения гражданства за неуплату взносов в творческие союзы. Что касается того, что Депардье после понижения налогов во Франции, сменил налоговое резидентство с российского на французское, то об этом он должен был уведомить российские налоговые органы", - отметил юрист.

В любом случае, Конституция и Гражданский кодекс гарантируют неприкосновенность собственности в России, добавил Хаминский.

Российские продюсеры и режиссеры могут предложить французскому актеру Жерару Депардье небольшую эпизодическую роль в своих проектах в случае, если он переедет в Россию. Об этом НСН заявил кинокритик Давид Шнейдеров.

По его словам, в молодости он был «блистательным актером», однако время прошло.

«Я не исключаю, что кто-то из российских продюсеров предложит Депардье небольшую роль в эпизоде просто для того, чтобы морду засветить и написать, что в фильме снялся Жерар Депардье. Но актер уже далеко не в той физической форме, скандалы преследуют его, а шлейф за ним самый негативный. На фильме с его участием будет поставлен крест в международном прокате», — сказал Шнейдеров.

Эксперт также добавил, что актер давно с успехом осваивает культуру России. Он также выразил уверенность, что желание российских режиссеров привлечь Депардье к съемкам не изменится на фоне обвинений в сексуальных домогательствах.

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