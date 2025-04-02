В «Ельцин-центре» отменили скандальный спектакль о расстреле Николая II

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В «Ельцин-центре» отменили спектакль «Я убил царя» о расстреле Николая II и его семьи, жанр спектакля при этом был обозначен как «постдокументальная драма».

В «Ельцин-центре» отменили скандальный спектакль о расстреле Николая II
© РИА Новости

Об этом сообщает «Абзац».

«Уважаемые гости, спектакль отменяется. Приносим свои извинения», — сказали в «Ельцин-центре».

Издание отмечает, что спектакль, который был анонсирован неделю назад, раскритиковали в интернете из-за «спорного освещения темы расстрела царской семьи».

Режиссёром спектакля является Владимир Мирзоев.

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Олег Дуленин
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Александр Доронин
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Ельцин-центр
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