Скончалась актриса и режиссер Наталья Назарова

Российская актриса, режиссер, сценарист и педагог Российского института театрального искусства (ГИТИС) Наталья Назарова скончалась в возрасте 55 лет.

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Об этом в среду, 2 апреля, сообщил ректор учреждения Григорий Заславский.

— Умерла Наталья Назарова, — сообщил Заславский.

Он добавил, что последние дни артистка находилась в больнице. Возможной причиной ее смерти стало онкологическое заболевание.

Наталья Назарова родилась в городе Раменское Московской области 16 ноября 1969 года. В 1995 году она завершила обучение в ГИТИСе и стала преподавать в нем. Спустя пять лет состоялся дебют Назаровой в кинематографе — она снялась в фильме «Почтовый рай» и в 2001 году получила за свою роль приз «Легионер» на фестивале «Созвездие».

Кроме того, Наталья Назарова исполнила роли в «Львиной доле», «Дневнике убийцы» и «Лапушках». Также она выступила сценаристом «Ранеток», «Внука космонавта», «Русалки» и срежиссировала «Дочь», «Простой карандаш», «Райцентр». Артистка была удостоена медали «За труды в культуре и искусстве», передает ТАСС.