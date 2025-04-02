В настоящее время медики активно работают над лечением телеведущего Тиграна Кеосаяна, однако пока никаких прогнозов не дают. Это удалось выяснить «Экспресс Газете».

«Мы делаем все возможное, чтобы стабилизировать его состояние. Говорить о сроках выхода из комы пока рано, но шансы есть», — рассказал изданию лечащий врач артиста.

Специалисты отмечают, что длительное нахождение в коме — как в случае Кеосаяна — усложняет процесс восстановления. Однако у пациента во многих случаях есть шансы на восстановление. Порой помочь больному выйти из данного состояния могут родные и близкие.

Что известно о состоянии Кеосаяна, пережившего клиническую смерть

«В некоторых случаях этому способствуют голоса родных, медикаментозная терапия или специальные звуковые стимулы», — рассказал невролог Александр Комаров.

Напомним — Кеосаян впал в кому в конце декабря после пережитой клинической смерти. Ранее мы писали о том, что Маргарита Симоньян, посещая супруга, всегда читает молитву.