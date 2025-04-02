Путин поручил обновить программы по математике, физике, химии и биологии

Президент России Владимир Путин поручил обновить образовательные стандарты и программы по математике, физике, химии и биологии, а также ежегодно определять актуальную и прогнозную кадровую потребность регионов в учителях по этим предметам.

Перечень поручений главы государства по итогам заседания Совета при президенте по науке и образованию, которое прошло 6 февраля, опубликовано на официальном сайте Кремля.

Правительству в срок до 1 ноября 2025 года нужно обновить федеральные государственные образовательные стандарты и федеральные основные общеобразовательные программы учебных предметов «математика», «физика», «химия» и «биология», предусмотрев сбалансированность учебного материала, его доступность для обучающихся и связь с другими учебными предметами. Российский лидер также поручил обеспечить привлечение на системной основе к преподаванию этих дисциплин ведущих образовательных и научных организаций.

Кроме того, Путин поручил кабмину ежегодно определять актуальную и прогнозную кадровую потребность субъектов РФ в учителях математики, физики, химии и биологии с учетом профессиональной мобильности педагогов и динамики численности обучающихся на каждом из уровней общего образования и в соответствии со Стратегией пространственного развития РФ на период до 2030 года с прогнозом до 2036 года.