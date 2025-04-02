Путин поручил увеличить число показателей для вузов

Президент РФ Владимир Путин дал поручение включить в число показателей деятельности образовательных организаций показатель доли студентов, которые совмещают обучение с работой по профилю. Об этом сообщается на сайте Кремля по итогам заседания Совета по науке и образованию.

"Обеспечить включение в число показателей деятельности образовательных организаций показателя, характеризующего долю студентов, совмещающих обучение с работой по профилю осваиваемой образовательной программы", - отмечается в перечне поручений.