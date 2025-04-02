В России может появиться специальный сайт для образовательных госстандартов
В России может появиться специальный домен для размещения государственных образовательных стандартов, программ и методик. Об этом сообщает ТАСС. Если домен будет запущен, он получит название «Образование».
«Путин поручил создать домен «Образование» для размещения в открытом доступе государственных образовательных стандартов, программ и методик», – сообщает информационное агентство.
Данное поручение было утверждено вместе с другими по итогам совещания президента с членами Правительства, которое состоялось 5 марта 2025 года.
«Путин поручил создать домен «Образование» для размещения госстандартов, образовательных программ и учебно-методической документации», – передает полный текст поручения, опубликованного Кремлем, РИА Новости.