В России может появиться специальный сайт для образовательных госстандартов

Газета.Ru

В России может появиться специальный домен для размещения государственных образовательных стандартов, программ и методик. Об этом сообщает ТАСС. Если домен будет запущен, он получит название «Образование».

Путин поручил создать домен "Образование"
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«Путин поручил создать домен «Образование» для размещения в открытом доступе государственных образовательных стандартов, программ и методик», – сообщает информационное агентство.

Данное поручение было утверждено вместе с другими по итогам совещания президента с членами Правительства, которое состоялось 5 марта 2025 года.

«Путин поручил создать домен «Образование» для размещения госстандартов, образовательных программ и учебно-методической документации», – передает полный текст поручения, опубликованного Кремлем, РИА Новости.
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Владимир Путин