Умерла актриса и режиссер Наталья Назарова

Российская актриса, сценаристка и режиссер Наталья Назарова умерла на 56-м году жизни.

О смерти Назаровой сообщил ректор Российского института театрального искусства (ГИТИС) Григорий Заславский, передает ТАСС. Актриса работала в ГИТИСе педагогом.

«Умерла Наталья Назарова», – заявил Заславский.

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По его словам, последние дни жизни Назарова провела в больнице. Предварительной причиной смерти стало онкологическое заболевание.

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