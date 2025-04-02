Умерла актриса и режиссер Наталья Назарова

Умерла российская актриса и режиссер Наталья Назарова
Российская актриса, сценаристка и режиссер Наталья Назарова умерла на 56-м году жизни.
О смерти Назаровой сообщил ректор Российского института театрального искусства (ГИТИС) Григорий Заславский, передает ТАСС. Актриса работала в ГИТИСе педагогом.
«Умерла Наталья Назарова», – заявил Заславский.
Скончался известный московский архитектор Валентин Иванов
По его словам, последние дни жизни Назарова провела в больнице. Предварительной причиной смерти стало онкологическое заболевание.
Ранее сообщалось, что российский актер и режиссер Рашид Тугушев скончался в возрасте 63 лет.