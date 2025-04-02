В Москве наградили победителей премии "За безопасное цифровое детство"

Победителей премии "За безопасное цифровое детство" Альянса по защите детей в цифровой среде наградили в рамках V Молодежного цифрового форума (Youth RIGF).

"Сегодня церемония вручения премии альянса проходит в третий раз. Такие инициативы помогают вовлечь родителей, учителей и подростков в предметный диалог о безопасности в сети и разработку самостоятельных решений. Активная поддержка альянсом новых проектов помогает объединить общество перед лицом информационных угроз, преодолеть цифровой разрыв поколений, сохранить наш уникальный культурный код", - отметил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко, приветствие которого зачитала со сцены начальник управления администрации президента РФ по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи Татьяна Матвеева.

Победителем в номинации для семейных проектов "Цифровая безопасность семьи" стал Алексей Кувин из Екатеринбурга, который создал настольную игру "Семейный киберщит: Защита для детей". А в категории для педагогов "Уроки безопасности в сети" первое место занял веб-квест "БЕЗопасности" Полины Черкасовой из Нижегородской области.

"Дорогие друзья, будущее за вами, за молодежью. И будущее за вашим выбором. И вам, только вам выбирать, каким волшебником нужно быть. Потому что все, что сейчас происходит с развитием искусственного интеллекта, для нас это волшебство. И волшебство это может быть как злым, так и добрым", - сказала со сцены заместитель министра просвещения РФ Ирина Шварцман.

В номинации "Будущее интернета", где принимали участие подростки 14 - 18 лет, победил проект "Белый хакер" - его создал Александр Кравченко из Московской области. А в номинации для организаций "Лучший проект экспертного сообщества" наградили сериал "Бодо Бородо. ИТ".

"Я очень рада, что премия приходит уже третий год, что она расширяется, меняются проекты, они становятся более проработанными", - сказала со сцены председатель Альянса по защите детей в цифровой среде Елизавета Белякова.

ТАСС - генеральный информационный партнер форума. Информационно-образовательный проект ТАСС "Ньюм" - генеральный медиапартнер.