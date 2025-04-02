Матери погибшего в зоне СВО кубанского казака вручили звезду Героя России

Гвардии ефрейтору Евгению Остапенко посмертно было присвоено звание Героя России. Церемония передачи государственной награды Российской Федерации - медали "Золотая Звезда" - родным казака состоялась в администрации Брюховецкого района в Краснодарском крае.

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Как сообщило Всероссийское казачье общество, молодой казак, выпускник Тимашевского казачьего кадетского корпуса, ушел на передовую в июне 2024-го.

Уже 22 сентября 2024 года в районе населенного пункта Красногоровка ДНР ефрейтор Остапенко находился в составе подгруппы захвата разведгруппы специального назначения. Группа должна была захватить опорный пункт противника. Бойцам необходимо было зачистить опорник, по возможности взять пленных и вооружение, а после передать идущим за ними подразделениям. Когда наши бойцы подходили к опорному пункту, противник открыл шквальный огонь, завязался бой. Численность украинского подразделения оценивалась в 14 человек, однако Евгений Остапенко скрытно подобрался к опорному пункту и автоматными очередями уничтожил шесть украинских военных. Оставшиеся боевики бежали с занимаемых позиций, бросая вооружение и снаряжение.

Благодаря героизму Евгения опорник был взят без потерь.

На следующий день во время разведки Остапенко обнаружил 6 военнослужащих ВСУ. Они двигались вдоль лесополосы для ротации. Казак открыл прицельный огонь по боевикам. Во время перезарядки Евгений обнаружил дрон противника. Несмотря на риск быть обнаруженным беспилотником, он продолжил вести огонь по националистам. В бою он уничтожил 4 военных ВСУ, оставшиеся были вынуждены отступить.

В течение следующего дня ефрейтор Евгений Остапенко командовал подгруппой обеспечения разведгруппы спецназа. Используя тепловизор, он обнаружил штурмовую группу 10 бойцов ВСУ, которые пытались обойти позиции разведчиков с фланга.

Военнослужащий открыл прицельный огонь по боевикам и уничтожил 2 военнослужащих ВСУ. Бой продолжался в течение 20 минут. Используя складки местности и заранее подготовленные укрытия, подгруппа ефрейтора Остапенко подавила продвижение противника огнем. В ходе скоротечного боя украинская диверсионно-разведывательная группа потеряла 3 человек.

В ходе боя в укрытие, где находился Евгений, попала граната. Он получил множественные осколочные ранения, но самостоятельно перевязал себя и продолжил вести бой. Под непрерывным огнем противника разведчик определил и передал точные координаты минометному расчету, после чего, своевременно корректируя огонь, уничтожил еще 2 боевиков. Противник был вынужден отступить.

Дождавшись подгруппу для замены на позиции, находясь под постоянным артиллерийским и минометным обстрелом, ефрейтор Евгений Остапенко самостоятельно вывел весь личный состав своей подгруппы на пункт сбора. Несмотря на множественные ранения, военнослужащий продолжал командовать подгруппой до прибытия группы эвакуации.

24 сентября 2024 года в 22.03 казака эвакуировали. Из-за полученных ранений он скончался.

Врио командующего войсками Южного военного округа, генерал-лейтенант Владимир Кочетков передал медаль "Золотая Звезда" матери погибшего бойца.

"Вручение Звезды Героя - это лишь малая часть той благодарности, которую мы испытываем к ефрейтору Остапенко Евгению Александровичу за его мужество и отвагу. Евгений был не просто солдатом, он был настоящим героем - достойным сыном нашего народа, готовым прийти на помощь в трудную минуту, примером истинного патриота страны и человека чести, символом силы и стойкости для многих", - отметил Кочетков.

Заместитель губернатора Краснодарского края, атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов передал родным грамоту о присвоении почетного звания Героя Российской Федерации.

"Специальная военная операция продолжается. Современное поколение стойко продолжает традиции наших славных предков. Бойцы на передовой самоотверженно, мужественно, отважно выполняют боевые задачи, защищают интересы и суверенитет России. Более 1,7 тыс. кубанских казаков удостоены государственных наград. К сожалению, некоторые - посмертно.

Сегодня мы передаем Золотую Звезду Героя России Инне Александровне - матери погибшего бойца. Евгений Остапенко - третий Герой России из числа казаков Кубанского казачьего войска. Мы гордимся нашими земляками, отважными воинами, настоящими защитниками Отечества. Вечная память Герою!" - сказал Власов.