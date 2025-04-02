Путин поручил ввести ежемесячные выплаты пострадавшим жителям Курской области

Президент России Владимир Путин поручил ежемесячно выплачивать 65 тысяч рублей пострадавшим жителям Курской области. Соответствующее поручение он дал по итогам совещания с членами кабмина, оно опубликовано на сайте Кремля.

Ежемесячную выплату, согласно поручению главы государства, будут получать те куряне, которые лишились жилых помещений и другого имущества в результате действий Вооруженных сил Украины (ВСУ). Выплаты жителям приграничья будут полагаться до полного освобождения Курской области.

Доклад о выполнении поручения кабмин должен представить до 10 апреля, впоследствии отчитываться об этом президент попросил правительство ежеквартально. Ответственным за поручение назначен премьер-министр Михаил Мишустин.

Ранее Госдума в первом чтении одобрила законопроект о наделении бойцов в Курской области статусом ветерана специальной военной операции (СВО). Статус ветерана боевых действий смогут получить бойцы, которые участвовали в отражении прорыва ВСУ на территорию России.