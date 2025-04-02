Милонов высказался о введении налога на бездетность

Идея ввести налог на бездетность в России является глупостью и хайповым заявлением. Об этом заявил депутат Госдумы Виталий Милонов.

«Глупости мы не обсуждаем, это полный идиотизм, который никто всерьез не обсуждает. Это просто хайповые заявления отдельных людей», – отметил Милонов.

По его словам, Госдума даже не будет рассматривать этот законопроект, пишет РИАМО.

Напомним, идея с налогом на бездетность поднимается уже не в первый раз. Эксперт Госдумы по аграрным вопросам Виктор Таранин на Московском экономическом форуме заявил, что нужно ввести налог для бездетных россиян. Сумма может составить 20 % от зарплаты.