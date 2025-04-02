Как в России относятся к ограничениям на продажу алкоголя. Исследование Rambler&Co.

В марте 2025 село Малый Нарын в Бурятии полностью отказалось от продажи алкоголя на своей территории. Всего в Бурятии 30 таких сёл. В Вологодской области в этом же месяце сократили время продажи спиртных напитков до двух часов в будние дни. Аналитики медиахолдинга Rambler&Co спросили у интернет-пользователей, как они поддерживают ли они такой трезвый тренд в России.

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Согласно опросу, 40% респондентов выступают против любых запретов, считая их ущемлением прав. Полную поддержку ограничениям выразили 20% участников опроса, еще 8% одобряют их только для регионов с критической ситуацией. Треть (30%) сохраняют нейтральную позицию, а 2% предлагают создать специальные «алкозоны» по типу игровых.

Большинство (45%) выступают за сохранение текущего федерального «графика» продаж алкоголя с 8:00 до 23:00. Но 26% допускают круглосуточную продажу, аргументируя это неэффективностью запретов в принципе. Среди региональных моделей наибольшую поддержку (15%) получил якутский вариант – с 14:00 до 20:00. Чеченская схема (с 8:00 до 10:00) набрала 7%, тувинская (с 11:00 до 15:00) – 3%, вологодская (с 12:00 до 14:00) – 4%

38% респондентов считают, что проблему нужно решать через воспитание и занятость молодежи, а не запреты. 31% при продаже алкоголя поддерживают повышение возрастного ценза до 21 года, тогда как 13% считают текущий 18-летний порог оптимальным. 18% предлагают усилить контроль за соблюдением существующих норм, а не придумывать новые.

Пропаганда здорового образа жизни лидирует среди предлагаемых мер (53%) против распространения алкогольной зависимости. 22% выступают за усиление контроля продаж несовершеннолетним, 17% – за реализацию спиртных напитков только в специализированных магазинах. Менее популярны идеи специальных налогов (3%), доставки с верификацией (3%) и повышения цен (2%).

Половина (50%) участников опроса уверены, что все существующие запреты можно обойти. 20% указывают на психологический эффект «запретного плода», что после ограничений популярность алкоголя только возрастает. Лишь 14% верят в реальное снижение потребления, а 16% – в совсем незначительное.

72% опрошенных прогнозируют рост нелегального рынка в случае ужесточения ограничений. 13% считают, что в долгосрочной перспективе здоровье населения только улучшится от таких инициатив, столько же (13%) – что произойдёт рост недовольства граждан. 2% уверены в ухудшении экономической ситуации по всей стране из-за снижения продаж.

Ключевые цифры

• 72% россиян прогнозируют рост чёрного рынка в случае ограничений;

• 53% считают более эффективным способом пропаганду здорового образа жизни;

• 45% выступили против сокращения времени продаж алкоголя;

• 38% высказались за воспитательные меры вместо запретов.

Опрос проходил на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co с 24 по 28 марта 2025 года, охват составил 35 202 интернет-пользователя.