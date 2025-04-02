Мизулина призвала изъять опасный препарат с маркетплейсов

Популярный среди подростков препарат «для похудения» небезопасен и его необходимо убрать из продажи на маркетплейсах. Такое мнение в своем Telegram-канале высказала глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина.

По ее словам, этот препарат стал популярен у детей благодаря TikTok и продается он не через аптеки, а на маркеплейсах. При этом в отзывах те, кто принимал препарат, отмечают, что он вызывает жажду, расширение зрачков, головокружение, судороги, а также приводит к проблемам со сном.

«Почитав большое количество писем на эту тему, делаю вывод, что таблетки стремные и принимать их точно небезопасно. Тем более, точный состав неизвестен, как и производитель. Я думаю, что маркетплейсы должны задуматься об этом товаре и убрать его из продажи, пока не поздно», - уверена Екатерина Мизулина.

Она также напомнила, что таблеток, помогающих похудеть раз и навсегда, просто не существует, а стройное тело можно получить только соблюдая режим дня, занимаясь спортом и придерживаясь здорового питания.

Ранее Мизулина рассказала о том, что преступники начали втягивать студентов в наркобизнес через фейковые объявления о работе репетиторами. Чтобы заставить их выполнять такую работу, рекрутеры прибегают к психологическому давлению. В частности, они убеждают студентов в том, что это легкий заработок, и призывают «не мириться с бедностью».