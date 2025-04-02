Пугачеву - на СВО, Урганта - в Биробиджан? На каких условиях россияне готовы принять сбежавших кумиров

В последнее время многие жители нашей страны активно включились в обсуждение дальнейшей судьбы так называемых релокантов – граждан РФ, которые не приняли СВО и, осудив политику властей в отношении Украины, сбежали за границу. О том, как могут загладить свою вину перед обществом и простые предатели, и звездные в случае, если пожелают вернуться в Россию, - в данной статье.

«Как были рабами, так рабами и остались»

В 2022 году, когда президент России принял решение о начале специальной военной операции, многие известные люди, в первую очередь из числа деятелей культуры, имевшие определенный вес в обществе, в большинстве своем «обласканные» властями, неожиданно встали в позу. Им показалось, что они живут в «стране холопов и рабов». Видимо, чтобы не уподобляться основной массе населения, вчерашние кумиры вдруг решили примерить на себя роль «белой эмиграции» - тех представителей интеллигенции, что в свое время покинули страну, не признав Советскую власть.

Однако, как пишет «Царьград», те самые эмигранты хоть и трудились в большинстве своем таксистами и официантами, сумели сохранить за границей русский уклад жизни и любовь к Родине, несмотря на то, что жить пришлось не только в Париже или Лондоне, но и в Монтевидео и Рио-де-Жанейро. Они выпускали русские газеты, открывали издательства и даже обустраивали в частных квартирах церкви. В общем, не чета нынешним релокантам, которые при каждом удобном случае лишь стараются хоть чем-то напомнить о себе публике.

Та же Алла Пугачева, первая и главная звезда отечественного музыкального Олимпа, до недавних пор оставляла в своих соцсетях сочувствующие украинцам посты, ни разу не упомянув о том, что от дронов ВСУ гибнут взрослые и дети на российских территориях, куда она в свое время не единожды приезжала с концертами.

© После начала СВО Пугачева не раз приезжала в Россию

Продолжают высмеивать россиян и образ их жизни иноагент Максим Галкин, кавалер ордена Дружбы, и Андрей Макаревич, тоже иноагент, народный артист России, кавалер орденов Почета и «За заслуги перед Отечеством».

«Для того чтобы думать, надо, чтобы думать кто-то научил в своё время. Боюсь, что в массе своей наше население этим не сильно страдает, - в одном из интервью говорил Макаревич. - Голосуют за это, потому что другого не пробовали на протяжении столетий. Всё это немножко под разным соусом подавалось, но, по сути, как были рабами, так рабами и остались».

Иностранный агент Артур Смольянинов, внесенный в список террористов и экстремистов, лауреат премии «Триумф», а также скандально известный актер Алексей Панин, кстати, лауреат Госпремии РФ, пока что не имеющий подобных статусов, пошли еще дальше. Оказавшись в эмиграции, они в буквальном смысле закидали Россию «инфогрязью».

Выход всегда найдется!

Как полагают многие пользователи Сети, практически каждый из сбежавших втайне надеется вновь вступить на землю, давшую им не только жизнь, но и славу, и большие деньги. Только примут ли их здесь и на каких условиях? Впрочем, для богатых и знаменитых мнение зрителей явно не интересно, ведь они могут вернуться в любой момент, когда пожелают. К примеру, та же Примадонна за последние несколько лет не единожды пересекала российскую границу и наведывалась в Москву и другие российские города.

При этом не стоит забывать, что помимо звездных релокантов, имеется еще множество «простолюдинов», в частности, молодых людей, сбежавших от возможного призыва на СВО по мобилизации. Какие им могут быть выдвинуты государством условия для возвращения домой? Оказывается, российские власти уже этой стороной проблемы плодотворно занимаются. Практически разработаны своеобразные «методички», согласно которым релоканты должны будут «отработать» свое предательство.

По данным интернет-издания «Блокнот», размер «долга» будет зависеть от поведения каждого конкретного «убеганта» с начала СВО, он может варьироваться от помощи какому-то ветерану боевых действий до покупки жилья, инвестиций и нескольких лет жизни в одном из «депрессивных» регионов России. Для этих целей рассматриваются Еврейская автономная область, Чукотка, Магадан, Калмыкия и Тыва.

Однако, по информации источников, близких к администрации президента России, эти меры могут коснуться также известных личностей. Им придется на протяжении пяти лет пожить где-то на окраине России. За это время они должны будут вложить в тот регион, минимум, половину заработанного на чужбине за время СВО, пишет «Блокнот».

«Мы хотим дать возможность тем, кто оступился, вернуться домой и принести пользу соотечественникам, - пояснили изданию авторы нового проекта. - Многие осознали, что им лучше в России, чем в чужой стране. Осталось только подтолкнуть их к правильным шагам».

Инициаторы нововведения говорят, что подсмотрели идею у другого государственного проекта - по «очистке репутации» через СВО. Речь не только об искупающих кровью свои преступления бывших заключенных и подсудимых, но и о больших чиновниках, которые уехали в новые регионы, чтобы компенсировать свои «косяки» на старых местах.

По данным «Блокнота», предварительное согласие на участие в программе авторы по неофициальным каналам уже получили от нескольких известнейших релокантов. Готовы к возвращению на таких условиях, якобы, Алла Пугачёва, шоумен Иван Ургант и «дедушка русского рока», иноагент Борис Гребенщиков. Последнему, кстати, якобы понравилась идея провести старость в тувинской усадьбе на территории фермы лекарственных трав.

Алла Борисовна вроде благосклонно смотрит на то, чтобы взять под крыло целый взвод ветеранов СВО. Ну а Иван Ургант практически готов придумать оригинальную передачу с эфирами из Биробиджана! Что ж, возможно, это всего лишь первоапрельская шутка. Но, как известно, в каждой шутке лишь доля шутки. А вообще, как вам такая идея, уважаемые читатели? Можно ли, по-вашему, исправить россиян, бросивших страну в тяжелый для нее момент, такими вот неординарными способами, или это совершенно нереально и неэффективно?