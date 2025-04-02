В России начали бороться с абортами с помощью шапок

В России общественники начали бороться с абортами с помощью шапок для эмбрионов. Это следует из публикации вологодской автономной некоммерческой организации (АНО) по защите семьи и детства «С миру по нитке» во «ВКонтакте».

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В публикации содержится призыв к «мастерицам» присылать вязаные шапки для инсталляций «Твой малыш», которые планируют установить в кабинетах женской консультации региона. Арт-объекты представляют собой белые ладони, которые держат пластиковые муляжи эмбрионов.

«Суммарно нужно 2 000 шапочек для наших малышей. Диаметр головки (вероятно, имеется в виду длина окружности — прим. «Ленты.ру») 7 сантиметров», — объявили в АНО и отметили, что инсталляции якобы помогают предотвратить семь из десяти абортов.

Ранее депутат Законодательного собрания Свердловской области Вячеслав Вегнер призвал кастрировать мужчин, из-за которых женщины делают аборты.