В РПЦ усомнились в сообщении об обнаружении Ковчега Завета

Не стоит верить сообщениям западных медиа об обнаружении Ковчега Завета. Такое мнение выразил священник, руководитель отдела по Культуре и взаимодействию со СМИ Песоченской епархии Владислав Береговой.

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— Наивные люди с эзотерическим мышлением иногда получают достаточно солидные государственные должности и начинают за бюджетные средства привлекать к сотрудничеству шарлатанов всех мастей, надеясь на успех. Так что рассчитывать на какую-либо достоверность этой информации не приходится, — подчеркнул он.

Подробное описание реликвии можно прочесть в Библии — для этого не нужны экстрасенсы, а называть кинофраншизу про Индиану Джонса «библейскими преданиями» не стоит, добавил Береговой.

Священнослужитель добавил, что какой-то особой связи с Богом Ковчег не дает — эта связь уже доступна каждому человеку через личную молитву и причастие в любом православном храме, сообщает Life.ru.

Из рассекреченных ЦРУ документов 27 марта стало известно местоположение Ковчега Завета — священного артефакта, в котором, согласно Библии, хранились Десять заповедей.

Археологи обнаружили следы Ноева ковчега — судна, которое, согласно Библии, Ной построил по повелению Бога для спасения всех животных и своей семьи от Всемирного потопа. 163-метровая формация Дюрупинар, которую нашли специалисты, представляет природное образование, своими формами похожее на большой корабль, описанный в библейских рассказах. Объект расположен в 30 километрах к югу от турецкой вершины Арарат.