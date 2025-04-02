В России не отменят голосование бумажными бюллетенями

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В России не отменят голосование бумажными бюллетенями. Оно является основным на долгосрочную перспективу, заявила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова на заседании комиссии, ее цитирует РИА Новости.

В России не отменят голосование бумажными бюллетенями
© РИА Новости
«Центральная избирательная комиссия России точно так же, как и подавляющее большинство коллег в регионах, полагает, что традиционное голосование посредством бумажных бюллетеней, как было, так и является базовым, основным»‎, — сказала она.

Накануне сообщалось, что депутаты Госдумы одобрили в первом чтении проект закона, который изменит избирательное законодательство России. Проект внесли в нижнюю палату парламента в феврале. Изменения охватывают множество аспектов избирательного процесса – от участия в голосовании граждан РФ, находящихся за границей, до норм регулирования фото- и видеосъемки на участках. Особое внимание уделено вопросам внедрения дистанционного электронного голосования (ДЭГ).

В Совете при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) отмечали, что предлагаемые изменения устанавливают новые правовые барьеры против незаконного финансирования кандидатов и партий со стороны недобросовестных лиц. По мнению некоторых экспертов, это поспособствует повышению прозрачности избирательного процесса и предотвращению влияния деструктивных сил на политическую ситуацию в России.

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