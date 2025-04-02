В России не отменят голосование бумажными бюллетенями. Оно является основным на долгосрочную перспективу, заявила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова на заседании комиссии, ее цитирует РИА Новости.

«Центральная избирательная комиссия России точно так же, как и подавляющее большинство коллег в регионах, полагает, что традиционное голосование посредством бумажных бюллетеней, как было, так и является базовым, основным»‎, — сказала она.

Накануне сообщалось, что депутаты Госдумы одобрили в первом чтении проект закона, который изменит избирательное законодательство России. Проект внесли в нижнюю палату парламента в феврале. Изменения охватывают множество аспектов избирательного процесса – от участия в голосовании граждан РФ, находящихся за границей, до норм регулирования фото- и видеосъемки на участках. Особое внимание уделено вопросам внедрения дистанционного электронного голосования (ДЭГ).

В Совете при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) отмечали, что предлагаемые изменения устанавливают новые правовые барьеры против незаконного финансирования кандидатов и партий со стороны недобросовестных лиц. По мнению некоторых экспертов, это поспособствует повышению прозрачности избирательного процесса и предотвращению влияния деструктивных сил на политическую ситуацию в России.