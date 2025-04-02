В Петербурге на выходных снова пойдет снег

Теплая весенняя погода в Северной столице на выходных сменится на холодную, причем жители и гости города еще и снег увидят. Об этом сообщил главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов.

Безусловно, говорить о возвращении зимы не стоит. Речь идет именно о похолодании. Днем обещают плюс 1 - плюс 3 градуса, а ночью столбик термометра опустится ниже нулевой отметки.

Возвраты холодной погоды будут и дальше.

"В апреле, особенно в первой половине месяца, всегда так происходит", - напоминает Колесов.

За последнее десятилетие выраженное похолодание было в 2012, 2013, 2014, 2016, 2018, 2020, 2022, 2023 годах.