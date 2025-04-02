Краснов заявил о влиянии миграционного фактора на терроризм

Миграционный фактор влияет на распространение терроризма. Об этом заявил генеральный прокурор России Игорь Краснов на заседании в Совете Федерации, передает РИА Новости.

По данным агентства, Краснов сообщил, что к уголовной ответственности за радикальные посягательства в 2024 году было привлечено 179 иностранных граждан и лиц без гражданства. В основном это уроженцы из Центрально-Азиатского региона.

Ранее сообщалось, что в 16 регионах России возбуждены дела по фактам афер с лекарствами для льготников.