Жители Таганрога заявили о закрытом укрытии от БПЛА во время ночной атаки

Укрытие от беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в доме на улице Лизы Чайкиной было закрыто во время ночной атаки. Об этом заявили жители Таганрога, передает Telegram-канал Don Mash.

Горожане пояснили, что за металлической дверью укрытия находится плотная решетка. Как пройти за нее — никто не знает. Судя по табличке рядом, ключ отдали жильцу одной из квартир, но ночью и утром этот человек не появлялся.

До этого жительница атакованного Вооруженными силами Украины (ВСУ) Таганрога рассказала, что в пижаме выбежала из дома.

1 апреля украинская армия атаковала беспилотниками Таганрог, по последним данным, пострадали два человека. Кроме того, фрагменты дронов все еще продолжают находить на улицах российского города.