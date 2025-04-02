Стало известно, в каких российских городах будет аномально тепло в апреле

В нескольких регионах России прогнозируется аномальная температура в апреле. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает ТАСС.

По словам синоптика, «класс выше нормы охватывает весь юг Урала, юг Сибирского федерального округа и весь Дальневосточный федеральный округ». Он подчеркнул, что аномально теплая температура ожидается в Челябинской, Курганской области, на юге Тюменской области, а также в Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской, Иркутской областях, в Алтайском крае, на юге Красноярского края, в Хакасии, Забайкальском крае, на территории от Магадана до Чукотки, включая Хабаровский край и Якутию.

Вильфанд заявлял, что минувший март - второй самый теплый данный месяц за всю историю инструментальных наблюдений.

Ранее ведущий научный сотрудник Гидрометцентра Людмила Першина сообщила, что в ближайшие дни в большинстве центральных областей ожидается солнечная и теплая погода — до +15°. По ее словам, «на Юге будет попрохладнее, могут быть дожди».