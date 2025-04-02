Краснов заявил о ежедневном получении жалоб на проблемы с выплатами участникам СВО

Генеральная прокуратура (ГП) ежедневно получает жалобы на проблемы с выплатами участникам специальной военной операции (СВО) и их семьям. Об этом заявил генеральный прокурор России Игорь Краснов на заседании в Совете Федерации, передает РИА Новости.

Краснов уточнил, что по требованиям прокуроров 11,5 тысячи участников СВО получили надбавки за активные боевые действия. Однако жалобы все еще приходят. Они касаются оказания медицинской помощи, выплат и доступности региональных льгот. Все жалобы находятся на личном контроле Краснова, отметил он.

Ранее стало известно, что в Подмосковье действует 32 региональные меры поддержки участникам СВО. Это и выплаты, включая 500 тысяч рублей за земельный участок, и помощь детям бойцов, и газификация, и бесплатное зубное протезирование.