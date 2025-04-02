Краснов заявил о ежедневном получении жалоб на проблемы с выплатами участникам СВО

Lenta.ru

Генеральная прокуратура (ГП) ежедневно получает жалобы на проблемы с выплатами участникам специальной военной операции (СВО) и их семьям. Об этом заявил генеральный прокурор России Игорь Краснов на заседании в Совете Федерации, передает РИА Новости.

Краснов заявил о ежедневном получении жалоб на проблемы с выплатами участникам СВО
© РИА Новости

Краснов уточнил, что по требованиям прокуроров 11,5 тысячи участников СВО получили надбавки за активные боевые действия. Однако жалобы все еще приходят. Они касаются оказания медицинской помощи, выплат и доступности региональных льгот. Все жалобы находятся на личном контроле Краснова, отметил он.

Ранее стало известно, что в Подмосковье действует 32 региональные меры поддержки участникам СВО. Это и выплаты, включая 500 тысяч рублей за земельный участок, и помощь детям бойцов, и газификация, и бесплатное зубное протезирование.

Общество
Игорь Краснов
Совет Федерации
Московская Область