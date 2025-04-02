Преступления нацистов признаны геноцидом в 33 регионах РФ

Преступления нацистов и их пособников в годы оккупации советских территорий в период Великой Отечественной войны признаны геноцидом уже в 33 регионах России, а материальный ущерб оценен в 137 трлн рублей. Об этом сообщил генпрокурор России Игорь Краснов, выступая с ежегодным докладом в Совете Федерации.

"Наша страна никогда не забудет о массовом истреблении мирных жителей и других злодеяниях нацистов, - сообщил Краснов. - В рамках проекта "Без срока давности" по искам прокуроров на основании архивных документов и материалов уголовных дел уже в 33 регионах страны судами подтверждены факты военных преступлений против человечности и геноцида немецко-фашистских захватчиков, повлекших многочисленные жертвы и ущерб свыше 137 трлн рублей". "Будем продолжать эту работу", - добавил генпрокурор.